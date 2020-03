Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.20

BANGKOK: Hunderte Demonstranten einer Demonkratie-Bewegung marschierten am Freitag in schwarzen T-Shirts vor das Parlament, um die Regierung auf den schlechten Zustand des Landes zu verweisen. Dies war der erste bedeutende Straßenprotest seit sechs Jahren.

Die Unzufriedenheit mit der Regierung von General Prayut Chan-o-cha hat seit der gerichtlichen Auflösung der oppositionellen Partei Future Forward zugenommen. In der Zwischenzeit ist die ohnehin schwache Wirtschaft noch stärker betroffen, da die Covid-19-Krise die Tourismusbranche hart trifft.

Die friedliche „Black Friday“-Rallye, bei der die Regierung zum Rücktritt aufgefordert wurde, ist das jüngste Spiegelbild der Unbeliebtheit von General Prayut. „Unsere Familien sind Bürger an der Basis und wir sind direkt von der Regierungspolitik und der schwachen Wirtschaft betroffen", sagte der 22-jährige Studentenführer Thip Ubsorn. Pro-Demokratie-Bewegungen unter Studenten - in sozialen Medien organisiert und auch von der Protestbewegung in Hongkong ermutigt - mobilisieren sich stärker. „Wir haben keine Angst, wir sind eine neue Generation", sagte eine 27-jährige Doktorandin, die sich BK nannte, gegenüber AFP. „Wir tragen Schwarz, um über den Tod von Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und Demokratie in unserem Land zu trauern."