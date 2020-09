Von: Redaktion DER FARANG | 08.09.20

BANGKOK: Die pro-demokratischen Aktivisten Arnon Nampa und Phanuphong Chadnok wurden am Montag vom Strafgericht nach fünf Tagen Untersuchungshaft freigelassen, nachdem die Polizei einen Antrag auf ihre Inhaftierung zurückgezogen hatte.

Ein Polizeisprecher sagte, die Behörde habe den Antrag zurückgezogen, weil sie bei ihren Ermittlungen gegen die beiden Männer genügend Fakten gesammelt habe.

Arnon und Phanuphong wurden am 7. August festgenommen und wegen Aufruhrs unter Verletzung des Verbots von Versammlungen und anderer Vergehen per Notverordnung angeklagt, weil sie an einer Kundgebung am Demokratie-Denkmal am 18. Juli teilgenommen hatten. Die beiden wurden am nächsten Tag gegen Kaution freigelassen, aber dann am 3. September inhaftiert, nachdem das Gericht entschieden hatte, dass sie gegen die Kautionsbedingungen verstoßen hatten, indem sie weiterhin an Kundgebungen teilnahmen und diese organisierten. Arnon durfte erneut einen Antrag auf Kaution stellen und Phanuphong eine Bürgschaft von 200.000 Baht für seine Freilassung zahlen, aber beide lehnten die Bedingungen ab.

Einheimische und globale Menschenrechtsgruppen forderten ihre Freilassung. Sie forderten die Regierung auf, das Recht der Menschen auf friedliche Proteste zu respektieren und das Gesetz nicht dazu zu nutzen, Kritiker mundtot zu machen. Amnesty International drängte seine Mitglieder weltweit, Briefe an Premierminister Prayut Chan-o-cha zu schicken und die Freilassung von Arnon und Phanuphong zu fordern.