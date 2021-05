BANGKOK: Die Private Hospital Association will für ihre Impfkampagne vor allem Impfstoffe von Moderna verwenden.

Die Gruppe von mehr als 200 privaten Krankenhäusern prüft derzeit die Bestellungen ihrer Mitglieder und wird die Impfstoffe über die Government Pharmaceutical Organization beschaffen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul am Sonntag unter Berufung auf die Arzneimittelbehörde. Die Gruppe will fünf Millionen Dosen Moderna-Impfstoffe bestellen. Thailand hat den Moderna-Impfstoff am 13. Mai für den lokalen Gebrauch zugelassen. Damit ist es nach Sinovac, AstraZeneca und Johnson & Johnson der vierte Impfstoff, der von der Food and Drug Administration genehmigt wurde.