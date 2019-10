Private Krankenhäuser werden nach Preisen klassifiziert

Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.19

BANGKOK: Eine Verbraucherorganisation kritisiert das Handelsministerium, private Krankenhäuser nach deren Preisen zu katalogisieren.

Laut Saree Ongsomwang, Generalsekretärin der Stiftung für Verbraucher, sollte sich die Behörde stattdessen darauf konzentrieren, die Kosten für eine medizinische Behandlung „angemessen" zu machen. Das Ministerium sollte aggressive Maßnahmen ergreifen, um die medizinischen Preise zu senken. Das sei dringend erforderlich. Viele Menschen seien aufgrund der sehr teuren Behandlungskosten mit dem finanziellen Ruin konfrontiert.

Die Website des Handelsministeriums will in diesem Monat beginnen, private Krankenhäuser nach den Preisen ihrer Dienstleistungen als „fair", „mittel" oder „teuer" zu klassifizieren. Damit reagiert die Behörde auf die zunehmenden Beschwerden von Verbrauchern über teure oder überteuerte Behandlungen in privaten Krankenhäusern. Der vorherige Versuch des Ministeriums, die Preise zu kontrollieren, wurde von privaten Krankenhäusern zurückgewiesen. Sie behaupten, eine Preiskontrolle würde die medizinische Entwicklung und die Regierungspolitik zur Förderung Thailands als medizinisches Zentrum beeinträchtigen. Saree räumte ein, die Kontrolle der Kosten für private Krankenhäuser sei ein harter Kampf. Jedoch sollte das Ministerium daran arbeiten, um, wie in Singapur und Kanada, eine Grundlage für die Erstellung von Arztrechnungen für schwere Krankheiten zu schaffen.