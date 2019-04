Written by: Redaktion DER FARANG | 29/04/2019

Foto: The Nation

BANGKOK: Gegen die Aufzählung von Preisen und Tarifen medizinischer Leistungen und Medikamente privater Krankenhäuser auf der staatlichen Kontrollliste hat die Private Hospital Association vor dem Zentralen Verwaltungsgericht Klage eingereicht.

In der Begründung heißt es, diese vom Handelsministerium unterstützte Aufzählung schade den privaten Krankenhäusern. Die Klageschrift richtet sich gegen den Handelsminister, den Staatssekretär und den Generaldirektor des Internal Trade Department. Das Gericht soll die Aufzählung von Preisen und Tarifen medizinischer Dienste unterbinden. Das Central Committee hatte am 9. Januar die Auflistung der Preise von 353 privaten Hospitälern beschlossen, das Kabinett am 22. Januar diesen Schritt genehmigt, auch, weil die Öffentlichkeit die hohen Rechnungen privater Krankenhäuser gegenüber denen staatlicher Spitäler kritisiert. Im Vorjahr hatte die Verbraucherstiftung über 50.000 Unterschriften für eine Petition gesammelt, mit der der Staat aufgefordert wurde, die Preise privater Hospitäler zu regulieren.