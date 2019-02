Written by: Redaktion DER FARANG | 02/02/2019

Foto: The Nation

BANGKOK: In der kommenden Woche will das Handelsministerium eine Verordnung erlassen, nach der private Krankenhäuser Preise und Gebühren für Medizin, medizinische Materialien und medizinische Dienstleistungen für Patienten veröffentlich müssen.

Laut Boonyarit Kalayanamit, Staatssekretär im Handelsministerium, soll so erreicht werden, dass Patienten vor der Behandlung über anfallende Kosten informiert sind. Zudem soll eine Arbeitsgruppe die Kosten der Hospitäler ermitteln. Weiter wurde beschlossen, dass Patienten privater Spitäler wählen können, ob sie die von Ärzten verordnete Medizin im Hospital oder in einer Apotheke kaufen wollen. Am 22. Januar hatte das Regierungskabinett beschlossen, Preise und Gebühren privater Krankenhäuse der Preiskontrollliste hinzuzufügen..