BANGKOK: Die Regierung hat sich mit privaten Fluggesellschaften abgestimmt, um vier weitere Flugzeuge für die Evakuierung von mehr als 5.000 Thais aus Israel zu beschaffen, kündigte Ministerpräsident und Finanzminister Srettha Thavisin am Mittwoch (11. Oktober 2023) an.

Berichten zufolge halten sich rund 30.000 Thailänder in Israel auf, das sich nach einem überraschenden Raketenangriff auf Städte in der Nähe des Gazastreifens am 7. Oktober derzeit im Krieg mit der militanten Palästinensergruppe Hamas befindet.

Nach Angaben der thailändischen Botschaft in Tel Aviv haben mehr als 5.000 Thais in Israel ihr Interesse an einer Rückkehr in ihre Heimat bekundet.

Srettha sagte, dass das Flugzeug mit der ersten Gruppe thailändischer Staatsangehöriger Israel am frühen Donnerstagmorgen verlassen werde. Nach dem letzten Stand der Botschaft werden 15 Thailänder, darunter vier Verletzte, an Bord sein. Der Flug soll gegen 11.22 Uhr in Thailand landen.

Der Premierminister teilte mit, dass Israel mehrere Straßen im Land gesperrt hat und die Anreise zur Botschaft mit Militärfahrzeugen der israelischen Armee erfolgen wird. Der Chef der königlichen thailändischen Streitkräfte, General Songwit Noonpakdee, wurde beauftragt, die Evakuierung der Thailänder mit den örtlichen Behörden zu koordinieren, fügte er hinzu.

Srettha sagte, dass die Regierung angesichts der Verschärfung des Krieges der schnellstmöglichen Evakuierung der Thailänder aus den Konfliktgebieten Priorität einräume.

„Bislang haben 20 Thais ihr Leben verloren, und ich hoffe, dass sich diese Zahl nicht mehr erhöht“, sagte Srettha. „Wir können jedoch nichts garantieren, da die Kämpfe immer heftiger werden. Die Regierung tut, was sie kann, um die Thais so schnell wie möglich zu evakuieren.“

Er fügte hinzu, dass AirAsia und Nok Air sich bereit erklärt haben, jeweils zwei Flugzeuge zur Verfügung zu stellen, um Thais nach Hause zu bringen, während die nationale Fluggesellschaft Thai Airways International (THAI) ebenfalls erwägt, Flugzeuge zur Verfügung zu stellen.

Zu den fünf Flugzeugen, die von der Regierung für die Evakuierungsmission eingesetzt werden, werden vier Flugzeuge privater Fluggesellschaften hinzukommen, sagte Srettha und fügte hinzu, dass die Treibstoffkosten der kommerziellen Flüge „kein Problem darstellen werden“.

Srettha betonte, dass er auf die volle Zusammenarbeit und Unterstützung der israelischen Regierung hoffe, da Thailand zu den Ländern gehöre, die in dem Konflikt die meisten zivilen Opfer zu beklagen hätten.