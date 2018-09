Von: Michael Lenz | 14.09.18

BANGKOK: In der ersten Septemberwoche setzten in Bangkok fast jeden Tag am späten Nachmittag schwere Wolkenbrüche ein. Im Nu standen ganze Straßenzüge unter Wasser. Es ist eben Regenzeit. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. „Weltweit sehen wir Hitzewellen, Waldbrände, Dürren und Überschwemmungen“, warnte Patricia Espinosa am 3. September zum Beginn einer Klimakonferenz in Bangkok. „Jedes Jahr werden die Auswirkungen des Klimawandels schlimmer“, sagt die Generalsekretärin der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC).

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)