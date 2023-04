Von: Redaktion DER FARANG | 02.04.23

BANGKOK: Am Sonntag, 2. April feiert Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn (Somdej Phra Chao Luk Ter Chao Fa Sirindhorn Debarattanasuda Kitivadhanadullasobhakara) ihren 68. Geburtstag. Ihre Königliche Hoheit erblickte am 2. April 1955 im Dusit-Palast in Bangkok das Licht der Welt. Vom Volk wird sie liebevoll „Prathep“ genannt, was sich mit Engel übersetzen lässt und die besondere Bindung der Thais zur Prinzessin unterstreicht.

Prinzessin Sirindhorn ist das dritte Kind von König Bhumibol Adulyadej und Königin Sirikit Kitiyakara und kann auf eine lange akademische Ausblidung zurückblicken. Sie schloss 1976 ein Studium der Geschichte an der Chulalongkorn-Universität mit dem Bachelor-Grad ab. Es folgte 1978 ein Master-Abschluss in orientalischer Epigraphik (Sanskrit und Khmer) von der Silpakorn-Universität und 1980 ein weiterer Master-Abschluss in Sanskrit und Pali von der Chulalongkorn-Universität ab. 1987 wurde Prinzessin Sirindhorn der Doktor-Titel in entwicklungspolitischer Bildung durch die Srinakharinwirot-Universität verliehen. Sie lehrte ab 1979 als Dozentin im Studium-Generale-Programm der Chulalongkorn-Universität, ab 1980 im akademischen Zweig der Chulachomklao-Militärakademie des thailändischen Heeres, wo sie der Abteilung für Geschichte vorsteht.

Prinzessin Sirindhorn ist engagierte Präsidentin der Stiftung „Saichai Thai“, die sich um die Pflege und Betreuung verletzter Soldaten, Polizisten und Sicherheitshelfern kümmert sowie sowie die Familien von Gefallenen unterstützt. Die Stiftung wurde zum 20. Geburtstag der Prinzessin von ihrer Mutter I.M. Königin Sirindhorn gegründet. Am 5. Dezember 1977 wurde sie von ihrem Vater, dem verstorbenen König Bhumibol Adulyadej, zur Kronprinzessin ernannt.