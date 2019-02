Von: Redaktion DER FARANG | 08.02.19

BANGKOK (dpa) - Prinzessin Ubolratana Mahidol tritt überraschend als eine der Spitzenkandidatinnen für die Parlamentswahl im nächsten Monat an. Die 67-Jährige gab am Freitag ihre Bewerbung für das Amt der Premierministerin bei der Wahl am 24. März bekannt.

Ihre Königliche Hoheit geht für eine Partei ins Rennen, die von Anhängern des ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra getragen wird. Es ist das erste Mal in der Geschichte Thailands, dass sich ein Mitglied des Königshauses bei einer Parlamentswahl bewirbt.