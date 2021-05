BANGKOK: Prinzessin Chulabhorn, die Schwester Seiner Majestät des Königs, hat den Import von alternativen Coronavirus-Impfstoffen durch eine von ihr geförderte Institution genehmigt und damit die Regierung umgangen. Diese besteht seit langem darauf, alle Präparate selbst zu beschaffen.

Die Generalsekretärin der Chulabhorn Royal Academy schrieb auf Facebook, dass die alternativen Impfstoffe die Regierungskampagne ergänzen würden, bis sie den Bedarf des Landes decken könne. Die Ankündigung in der „Royal Gazette“ kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Land unter dem bisher schwersten Covid-19-Ausbruch leidet und das Unbehagen in der Öffentlichkeit über den zögerlichen Impfplan wächst.

Das Dekret erweitert die Fähigkeit der Königlichen Akademie Chulabhorn, auf das Coronavirus zu reagieren. Es wurde von Prinzessin Chulabhorn, der Vorsitzenden und der jüngsten Schwester von König Maha Vajiralongkorn, unterzeichnet. „Die Königliche Akademie wird alternative Impfstoffe beschaffen, bis Impfstoffe, die im Land produziert werden, eine Kapazität erreichen, die ausreichend vor Ausbrüchen schützen kann", postete ihre Generalsekretärin Nithi Mahanonda auf Facebook und fügte hinzu, dass sie die Vorschriften für Importe und Registrierung einhalten werde.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul sagte, er habe von der königlichen Anordnung nichts gewusst, bevor sie veröffentlicht wurde. „Aber wenn es ein Nutzen für das Land ist, sind wir bereit." Die königliche Chulabhorn-Akademie, zu der ein Krankenhaus und ein Forschungsinstitut gehören, will am Freitag eine Pressekonferenz über den Import des Impfstoffs von Sinopharm veranstalten. Es wird erwartet, dass Thailand den chinesischen Impfstoff in dieser Woche für den Notfalleinsatz freigibt.