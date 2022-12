Von: Björn Jahner | 19.12.22

BANGKOK: Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati befindet sich nun in einem stabilen Zustand. Ihr Herzschlag wird mit Medikamenten kontrolliert, teilte das Büro des Königshauses in einer am Montagmorgen veröffentlichten Erklärung mit.

Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass ihr Herz nicht ganz normal funktioniert, aber ein Koronarangiogramm hat keine Anomalien ergeben. Die Ärzte haben Medikamente verabreicht und setzen medizinische Geräte ein, um die Funktionen von Herz, Nieren und Lunge zu unterstützen.

Die Ärzte werden den Zustand der Prinzessin weiterhin genau überwachen, heißt es in der Erklärung.

Die Prinzessin war am vergangenen Mittwoch mit Herzsymptomen bewusstlos geworden, als sie vor der Teilnahme an der thailändischen Gebrauchshundemeisterschaft 2022 ihre Haushunde in einem Hundetrainingslager der Armee im Bezirk Pak Chong in Nakhon Ratchasima trainierte. Sie wurde zur Erstversorgung ins Pak Chong Nana Hospital gebracht und anschließend mit dem Flugzeug ins King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok geflogen.