Pressestimmen zur Spanien-Niederlage gegen die Schweiz

Von: Redaktion (dpa) | 25.09.22

MADRID: Die überraschende 1:2-Niederlage der spanischen Fußball-Nationalelf gegen die Schweiz bewerten Spaniens Sportzeitungen vor allem als Warnung vor der in zwei Monaten beginnenden Weltmeisterschaft in Katar. Dort trifft Spanien in der Vorrunde auf Deutschland. In der Schweiz wird der Nati nach dem Sieg in der Nations League am Sonntag schon WM-Form bescheinigt.

Spanien

«Mundo Deportivo»: «La Roja fühlte sich zu keinem Zeitpunkt wohl gegen einen starken Rivalen. (...) Zwei strategische Tore (der Schweizer), ein Thema, um das sich die spanische Mannschaft angesichts der Weltmeisterschaft in Katar kümmern muss.»

«Marca»: «Spaniens Trainer Luis Enrique täte gut daran, sich das Spiel noch mal ganz genau anzusehen. Spanien war in Saragossa nicht wiederzuerkennen. Obwohl die Roten die Fähigkeit zum Ballbesitz bestätigten, wussten sie nichts damit anzufangen.»

«AS»: «Die Weltmeisterschaft beginnt in Braga. Dort erwartet die Spanier das entscheidende Spiel in der Nations League, vor allem aber ein unschätzbarer Test, um zu sehen, wo La Roja weniger als zwei Monate vor der Weltmeisterschaft in Katar steht.»

«Sport»: «Spanien ist vom Weg abgekommen. In einem schweren Spiel gegen Portugal muss der Mannschaft ein Kunststück gelingen, wenn sie ins Final Four der UEFA Nations League kommen will.»

Schweiz:

«Blick»: «Die Nati befindet sich zwei Monate vor der Abreise nach Katar bereits in WM-Form. Die Schweizer legen in Saragossa einen starken Auftritt hin und siegen 2:1.»

«20 Minuten»: «Akanji und Embolo sorgen für großen Nati-Coup gegen Spanien. Zwei Eckbälle führen zum Nati-Glück: Die Schweiz schlägt Spanien auswärts 2:1. Damit reicht am Dienstag gegen Tschechien bereits ein Remis, um die Klasse zu halten.»

«Tages-Anzeiger»: «Die Schweiz besiegt wieder einen Großen des Weltfußballs - erst zum zweiten Mal überhaupt setzt sich die Schweiz gegen diesen WM-Favoriten durch.»