Von: Björn Jahner | 24.11.19

BANGKOK: Die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) folgt dem Beispiel von Hoch- und U-Bahn und rüstet ihre Linienbusse mit einem bargeldlosen Bezahlsystem aus, das in den meisten Fahrzeugen bereits erfolgreich eingesetzt wird.

Durch die Abkehr von Tickets in Papierform und dem Lösen der Fahrkarten mit Münzen beim Busschaffner schlägt die BMTA zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen wird die Umwelt geschützt, zum anderen der Bezahlvorgang beschleunigt. Der Anschaffungspreis für die erforderliche Prepaidkarte liegt einmalig bei 50 Baht. Die Guthabenaufladung ist auf maximal 1.000 Baht begrenzt und erfolgt an dafür vorgesehenen Top-Up-Automaten an Bord der Busse. Angeboten werden auch Wochen- und Monatskarten, wobei der Preis für Letztere bei 1.020 Baht für die Nutzung klimatisierter Busse und bei 480 Baht für nichtklimatisierte Busse liegt. Die Aufladung kann via Online Banking, an Geldautomaten oder in allen Filialen der Krungthai Bank getätigt werden sowie per Debit Card, Kreditkarte oder der staatlichen Sozialhilfekarte.