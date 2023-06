Von: Björn Jahner | 27.06.23

SI RACHA: Das Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang in Si Racha an der Ostküste in der Provinz Chonburi hat eine neue Werbeaktion mit dem Titel „Vouchers Buffet Buy Now, Stay Later“ lanciert, die Gästen attraktive Optionen und zusätzliche Vergünstigungen bietet, wenn sie von jetzt an bis zum 31. Juli 2023 mehrere Pakete für Aufenthalte bis zu einem Jahr ab Kaufdatum erwerben.

Paket A zum Preis von 35.000 Baht beinhaltet einen Aufenthalt von 30 Nächten in einem Standardzimmer inklusive Frühstück für zwei Personen, während Paket B für 40.000 Baht einen Aufenthalt von 30 Nächten in einer Ein-Zimmer-Suite inklusive Frühstück für zwei Personen beinhaltet.

Zusätzlich erhalten Gäste, die 10 Pakete kaufen, ein kostenloses Paket. Den Gästen wird empfohlen, mindestens drei Tage im Voraus zu reservieren. Buchung unter Tel.: 033-251.699, shop.line.me/@hissiracha oder per E-Mail.

Mehr erfahren Sie unter Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang auf Facebook.