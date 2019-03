CHRISTCHURCH (dpa) - Bei dem Terroranschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland sind nach Angaben von Premierministerin Jacinda Ardern auch mehrere Kinder getötet worden.



Auf einer Pressekonferenz in Christchurch bestätigte die Regierungschefin am Samstag die Zahl von 49 Todesopfern. Insgesamt 39 Menschen wurden einen Tag nach der Tat noch in verschiedenen Krankenhäusern der neuseeländischen Großstadt behandelt, elf davon in Intensivbehandlung.

Ardern zufolge hatte der Schütze - ein 28 Jahre alter Australier - geplant, seine Tat fortzusetzen, allerdings konnten ihn zwei Beamte in seinem Auto stoppen. «Er hatte absolut die Absicht, seine Attacke fortzuführen», sagte die Regierungschefin. In seinem Auto seien zwei weitere Feuerwaffen sichergestellt worden. Nach Angaben der Polizei vergingen vom ersten Alarm bis zur Festnahme 36 Minuten.

Die Premierministerin besuchte in Christchurch auch eine Flüchtlingsunterkunft. Der Attentäter wurde inzwischen von einem dortigen Gericht offiziell des vielfachen Mordes beschuldigt. Zu dem Termin wurde er in Handschellen und weißer Häftlingskleidung vorgeführt. Dabei zeigte er das «Okay»-Zeichen in die Kameras, wie es in der englischsprachigen Welt verbreitet ist: Daumen und Zeigefinger zusammengehalten, die anderen Finger abgespreizt.