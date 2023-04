BANGKOK: Premierminister General Prayut Chan-o-cha hat die thailändische Öffentlichkeit vor einer neuen Droge gewarnt, die in den sozialen Medien verkauft wird, und gleichzeitig die Behörden aufgefordert, die Situation genau zu überwachen. Jeder, der sich des Teilens oder Postens von Inhalten, die für den Konsum von Betäubungsmitteln werben, schuldig macht, muss mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 2 Jahren oder einer Geldstrafe von 200.000 Baht rechnen.

Das Office of the Narcotics Control Board (ONCB) hat berichtet, dass Ecstasy in Pulverform (MDMA) in sozialen Netzwerken verkauft wird. Die Substanz ist in der Regel in Beuteln anderer Produkte wie Elektrolytgetränken, Kollagengetränken oder Instantkaffee versteckt.

Nach Angaben des ONCB nehmen die Social-Media-Konten, die diese Droge verkaufen, Bestellungen über WhatsApp entgegen. Das ONCB hat festgestellt, dass TikTok-Nutzer aus Thailand den Verkäufer kontaktiert haben, um Bestellungen aufzugeben, auch wenn sie nicht ausdrücklich angeben, dass Thailand das Ziel der Lieferung ist.

Der Premierminister hat das ONCB und die Königliche Thailändische Polizei angewiesen, den Handel mit dieser Droge genau zu überwachen, und die Nutzer sozialer Medien in Thailand aufgefordert, keine Bestellungen aufzugeben oder Beiträge über Drogenangebote zu teilen.

Nach thailändischem Recht wird jede Person, die Inhalte veröffentlicht, die für den Konsum von Betäubungsmitteln werben, mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu 200.000 Baht oder beidem bestraft. Thailändische Personen, die in Drogengeschäfte verwickelt sind, auch außerhalb Thailands, müssen mit schweren Strafen rechnen.

Dieses Rauschmittel kann das Nervensystem schädigen und bei wiederholtem Konsum zu Depressionen, Geisteskrankheiten und erhöhter Selbstmordgefahr führen. Wird die Droge zusammen mit Alkohol oder anderen Drogen eingenommen, kann die Wirkung tödlich sein.

Wenn Sie Drogen konsumieren und Hilfe suchen, rufen Sie bitte die Nummer 1165 an. Rehabilitationsdienste werden im Princess Mother National Institute for Drug Abuse Treatment und in 6 örtlichen Thanyarak-Krankenhäusern angeboten. Weitere Informationen über Rehabilitationsprogramme finden Sie unter www.pmnidat.go.th.