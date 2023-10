BANGKOK: Am heutigen Montag (23. Oktober 2023) Premierminister Srettha Thavisin eine Sitzung verschiedener Behörden einberufen, um Möglichkeiten zur Freilassung thailändischer Staatsbürger zu erörtern, die während des Konflikts zwischen Israel und der Hamas als Geiseln genommen wurden.

Der Premierminister betonte, dass die Angelegenheit heikel sei, da bereits Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln im Gange seien und gleichzeitig die Zahl der thailändischen Arbeitskräfte, die nach Hause zurückkehren möchten, weiter steigt.

„Wir werden uns im Außenministerium treffen, um die Angelegenheit zu besprechen. Das Ministerium, der thailändische Botschafter in Israel und Sicherheitsbehörden legen großen Wert darauf, thailändischen Geiseln zu helfen“, betonte der Premierminister.

Er fügte hinzu, dass die thailändischen Behörden alle möglichen Mittel einsetzen, um die Freilassung der entführten Thailänder zu verhandeln.

„Auch persönliche Kontakte werden in den Verhandlungen genutzt. Fortschritte werden für Montag erwartet. Einige Einzelheiten der Verhandlungen können jedoch nicht bekanntgegeben werden. Aber ich versichere Ihnen, dass wir [Anm. d. Red.: den Geiseln] nach besten Kräften helfen werden“, so der Premierminister.

Phairoj Chotikasatien, ständiger Sekretär im Ministerium für Arbeit, berichtete, dass bereits etwa ein Drittel der Thailänder in Israel, die während des Konflikts zwischen Israel und der Hamas nach Thailand zurückkehren möchten, dies bereits getan haben.

Er sagte, dass 2.823 Thailänder, hauptsächlich Arbeitskräfte, bereits aus Israel zurückgekehrt sind. Sie gehören zu insgesamt 8.439 thailändischen Staatsbürgern, die ihren Wunsch zur Rückkehr angemeldet haben.

Weitere 118 Thailänder in Israel hätten ihre Absicht erklärt, dort zu bleiben, so Phairoj.

Die Regierung chartert Flüge, um thailändische Rückkehrer von Tel Aviv nach Dubai zu transportieren, wo sie auf Anschlussflüge nach Thailand warten werden, weitere Flüge sollen organisiert werden, so Phairoj.

Er führte fort, dass diejenigen, die selbstständig zurückreisen, später eine Erstattung beantragen können.

Die jüngste Gruppe von 139 Thailändern kehrte am Sonntag (22. Oktober 2023) nach Bangkok zurück, nachdem sie mit dem A340-500 der Royal Thai Air Force (RTAF) geflogen war. Die 136 Männer und drei Frauen wurden am Terminal Wing 6 von den Behörden empfangen.

Vor dem Besteigen des Flugzeugs wurden alle von einem medizinischen Team der Luftwaffe untersucht und Sicherheitskontrollen durchgeführt. Nach dem Einwanderungsprozess erhielten sie weitere Gesundheitschecks und rechtliche Beratung zu ihren Entschädigungsansprüchen aufgrund des Krieges, der sie zur Rückkehr nach Hause zwang.

Das Flugzeug wird nach Israel zurückkehren und am Mittwoch (25. Oktober 2023) eine weitere Gruppe von Thailändern nach Hause bringen, so die RTAF.

Das Außenministerium meldete am Sonntag, dass die Zahl der Thailänder in Israel, die im Konflikt zwischen Israel und der Hamas verletzt wurden, um zwei auf 18 gestiegen ist. Die Todesfälle und die Zahl der entführten Thailänder blieben unverändert bei 30 und 19.

Am Sonntag kehrten auch sieben thailändische Berufsschüler zurück, da ihre Vormünder aus Sicherheitsgründen beschlossen hatten, ihre Praktika in Israel vorzeitig zu beenden. Laut dem Bildungsministerium blieben 71 weitere Berufsschüler in Israel, um ihre Kurse zu beenden.

Das Gesundheitsministerium gab an, dass bei den 234 thailändischen Rückkehrern psychische Gesundheitschecks ergeben haben, dass 25 von ihnen unter Stress leiden, während sieben Schlaflosigkeit Probleme bereitet. 59 von ihnen wurden verletzt, und 34 zeigten Symptome von Atemwegserkrankungen.