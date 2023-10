Von: Björn Jahner | 09.10.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Erprobung eines Elektrofahrzeugs (EV) durch den Premierminister und den Finanzminister Srettha Thavisin hat die Aufmerksamkeit auf die Vision des Landes für nachhaltigen Transport gelenkt.

Im Fokus des Tests stand ein BYD-Elektrofahrzeug, welches das Potenzial für umweltfreundlichen Pendlerverkehr zeigte. Dabei lag das Augenmerk auf der Leistung und Praktikabilität des Fahrzeugs, weniger auf der Ästhetik, sondern vielmehr auf den umweltfreundlichen Vorteilen. Der Premierminister erkennt in Elektrofahrzeugen eine vielversprechende Zukunft, die einen klaren Abschied von fossilen Brennstoffen bedeutet, Luftschadstoffe reduziert und eine sauberere Umwelt fördert.

Besonders betonte der Premierminister die wachsende Verbreitung von E-Fahrzeugen in Thailand und äußerte seine Sorge darüber, dass die Regierung die verfügbare Ladeinfrastruktur nicht ausreichend gefördert hat. Im gesamten Land gibt es eine steigende Anzahl von Ladestationen, darunter Schnell-, Langsam- und Mittelladestationen. Auch in Wohngebieten wie Eigentumswohnungen sind Ladeeinrichtungen vorhanden. Zudem gibt es mittlerweile Ladestationen an vielen Tankstellen, die durch die Bekämpfung der PM 2,5-Luftverschmutzung zu einer saubereren Umwelt beitragen.

Der Einsatz von Elektrofahrzeugen in staatlichen Behörden erscheint verlockend, doch es müssen noch Überlegungen zur Budgetierung und Lebensdauer der Fahrzeuge angestellt werden. Der Premierminister hat die wertvollen Vorschläge der Medien zur Kenntnis genommen und den Sekretär des Premierministers angewiesen, diese Empfehlungen dem Kabinett vorzulegen. Ziel ist es, E-Fahrzeuge einzusetzen und gleichzeitig die damit verbundenen Kosten zu überwachen. Auch wenn die Haltung der Regierung zur Einführung der ersten EV-Politik nicht populistisch begründet ist, ist unbestreitbar, dass Elektrofahrzeuge einen bedeutenden Beitrag zu einer saubereren globalen Umwelt leisten.