Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.24

Premierminister Thaweesin bei der Untersuchung eines Waldbrands in Phayao, verursacht durch eine weggeworfene Zigarette, unterstreicht die Notwendigkeit der Prävention. Foto: Khaosod

PHAYAO: Eine dringende Mission führte den Premierminister unerwartet mitten in eine Waldbrandkrise. Bei seinem Besuch in Phayao entdeckte er die Flammen und initiierte sofort eine Untersuchung. Erste Vermutungen deuten auf eine achtlos weggeworfene Zigarette als Ursache hin.

Während seiner Dienstreise zur Förderung der Ökonomie in der Region Lanna und zur Teilnahme an der außerordentlichen Kabinettssitzung in Phayao, stieß Premierminister Thaweesin auf einen brennenden Wald. Diese Begebenheit ereignete sich im Rahmen seines Einsatzes zur wirtschaftlichen Entwicklung der nördlichen Provinzen Thailands.

Die Reise von Chiang Mai nach Phayao wurde von einem unerwarteten Halt überschattet. Als der Premierminister an einer Tankstelle in Mae Kachan für ein kurzes Treffen mit Bürgern und Touristen pausierte, erfuhr er von dem nahen Waldbrand.

Unmittelbare Reaktion auf die Krise

Unterwegs zur nächsten Station bemerkte die Reisegruppe den Waldbrand. Sofort wurde mit den Löscharbeiten begonnen, und eine Untersuchung zur Brandursache wurde eingeleitet. Schnell verdichteten sich Hinweise, dass eine weggeworfene Zigarette das Feuer entfacht haben könnte.

Diese leichte Fahrlässigkeit, so der Premier, könne verheerende Folgen haben. Die Bedeutung von Vorsichtsmaßnahmen und präventiven Handlungen gegen solche Vorfälle wurde dabei deutlich hervorgehoben.

Präventive Maßnahmen und Aufklärung

Die zuständigen Behörden, darunter das Highway Department, zeigten sich bereit, jederzeit gegen Waldbrände vorzugehen. Der Premier betonte die Notwendigkeit, das Personal für solche Notfälle gut auszurüsten und fortzubilden, insbesondere im Hinblick auf Überstunden und Dauereinsätze.

Wachsamkeit und Regierungsbemühungen gegen Waldbrände

Waldbrände stellen weltweit eine ernste Bedrohung für Ökosysteme und menschliche Besiedlungen dar. Ihre Verhinderung und Bekämpfung ist daher von größter Wichtigkeit. Der jüngste Vorfall in Phayao wirft ein Schlaglicht auf die stetigen Bemühungen, solche Katastrophen zu verhindern. Neben der Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung über die Gefahren und Folgen von Fahrlässigkeit, wie das achtlose Wegwerfen von Zigaretten, sind die organisatorischen und präventiven Maßnahmen der Regierung entscheidend.

In Thailand sind etwa 1.290 Beamte speziell mit der Prävention von Waldbränden beauftragt, unterstützt von verschiedenen lokalen Behörden​​. Angesichts der zunehmenden Trockenheit und der daraus resultierenden Brandgefahr, verstärkt die Regierung ihre Bemühungen durch zusätzliche Schulungen und die Bereitstellung weiterer 300 Feuerwehrleute während der Hochrisikozeiten. Diese Maßnahmen zeigen das Engagement der thailändischen Regierung, Waldbrände effektiv zu bekämpfen und das Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schärfen.

Es ist eine gemeinsame Verantwortung, zur Prävention von Waldbränden beizutragen. Die Bemühungen der Regierung, kombiniert mit der Wachsamkeit und dem umsichtigen Handeln jedes Einzelnen, können dazu beitragen, die Zerstörung wertvoller Naturräume zu verhindern und Leben zu schützen.