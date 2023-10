Foto: The Nation

KANCHANABURI: Der Baumagnat Premchai Karnasuta, der wegen Wilderei und der Tötung eines schwarzen Leoparden sowie anderer geschützter Arten inhaftiert wurde, verließ am Dienstag (17. Oktober 2023) um 15.30 Uhr das Gefängnis Thong Pha Phum in Kanchanaburi im Westen Thailands.

Er wird bis zum 7. Dezember 2023 auf Bewährung bleiben, wenn seine dreijährige und zweimonatige Haftstrafe abgelaufen ist.

Er wurde von seinen Helfern und Anwälten empfangen, die ihn in ein bereitstehendes Wohnmobil begleiteten, ohne mit den vor dem Gefängnis wartenden Reportern zu sprechen. Keiner von Premchais Verwandten wurde vor Ort gesichtet.

Foto: The Nation

Der Verurteilte, der mit einem blauen Hemd und einer grauen Hose bekleidet war, wirkte erschöpft. Er hinkte und ging mit Hilfe eines Gehstocks.

Sein Team hatte seit Dienstagmorgen auf seine Entlassung gewartet.

Als er das Gefängnistor verließ, eilten seine Helfer herbei, um ihn zu einem Wohnmobil zu begleiten, das sofort losfuhr.

Zuvor hatte sein führender Anwalt, Withoon Praiyaem, erklärt, dass Premchais Familie überglücklich sei, als sie erfuhr, dass er auf Bewährung entlassen wird. Allerdings sei die Nachricht so plötzlich gekommen, dass niemand die Zeit hatte, auf ihn zu warten, um ihn zu begrüßen.

Foto: The Nation

Withoon fügte hinzu, dass Premchai gesundheitliche Probleme habe und sich Verletzungen an den Knöcheln zugezogen habe, und fügte hinzu, dass er sofort zur Behandlung ins Bumrungrad Hospital in Bangkok gebracht werde.

Die Strafvollzugsbehörde hatte zuvor bekannt gegeben, dass Premchai zu den 113 Insassen gehört, die für eine vorzeitige Entlassung unter den Bedingungen von Bewährung und Hausarrest in Frage kommen.

In der Erklärung der Behörde hieß es, dass Premchai vom Tragen einer elektronischen Fußfessel befreit werde, da er an Diabetes leide und diese Abschürfungen verursachen könne.

Der Oberste Gerichtshof verurteilte Premchai, den ehemaligen Präsidenten der Italian-Thai Development Plc, am 8. Dezember 2021 zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis, weil er im Jahr 2018 im Weltnaturerbe Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary in Kanchanaburi geschützte Tierarten gejagt und getötet hatte, darunter einen seltenen schwarzen Leoparden. Er wurde am 6. Februar 2018 verhaftet.