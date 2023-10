Preiskontrolle vor dem Vegetarierfest

Von: Björn Jahner | 11.10.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Im Vorfeld des bevorstehenden Vegetarierfestes hat das Department of Internal Trade (DIT) seine Überwachungsmaßnahmen intensiviert, insbesondere im Hinblick auf die Produktpreise. Händler, die sich des überhöhten Preisniveaus oder der Ausbeutung der Konsumenten schuldig gemacht haben, werden strafrechtlich verfolgt. Zusätzlich hat das DIT eine Hotline unter der Nummer 1569 eingerichtet, bei der Verbraucher Unstimmigkeiten oder fehlende Preisangaben melden können.

Das Vegetarierfest, welches vom 15. bis zum 23. Oktober stattfindet, zieht zahlreiche Konsumenten an, was zu einem deutlichen Anstieg des Absatzes von veganen Zutaten führt. Udom Srisomsong, der stellvertretende Generaldirektor des DIT, erklärte, dass das Hauptziel der Abteilung nicht nur in der Überwachung des Handelsverhaltens liegt, sondern auch darin, sicherzustellen, dass Produktkosten und -mengen ordnungsgemäß angegeben werden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Verbraucher fair behandelt und nicht ausgenutzt werden.

Vor-Ort-Inspektionen im World Market, einem renommierten Anbieter von veganen Lebensmittelzutaten in Bangkoks Bezirk Taweewattana, zeigen, dass die Mehrheit der Händler die Vorschriften einhält und ihre Verkaufspreise transparent angibt, damit die Verbraucher informierte Entscheidungen treffen können.

Die allgemeine Preisentwicklung scheint stabil zu sein, mit nur geringen Schwankungen im Vergleich zum Vorjahr. Einige Produkte wie landwirtschaftliches Eiweiß liegen im Preisbereich von 170 bis 180 Baht pro Kilogramm, chinesische Bambussprossen bei 350 Baht pro Kilogramm und mittelgroße chinesische Pilze bei 350 bis 420 Baht pro Kilogramm.

Udom betonte, dass Händler, die keine Preise angeben, mit Geldstrafen von bis zu 10.000 Baht belegt werden können. Bei unangemessener Preissteigerung, Hortung von Produkten oder Verweigerung des Verkaufs drohen Strafen von bis zu 7 Jahren Haft oder Geldbußen von bis zu 140.000 Baht oder beides.