Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Gremium soll künftig die Preise für Medikamente, medizinische Hilfsgüter und medizinische Dienstleistungen staatlicher und privater Hospitäler überwachen.

Sie sollen nach dem Beschluss des Regierungskabinetts künftig auf die Preiskontrollliste gesetzt werden. Handelsminister Sontirat Sontijirawong unterstrich am Dienstag nach der Kabinettssitzung, im Gegensatz zu anderen Waren bedeute die Hinzufügung medizinischer Produkte zur Liste nicht, dass ihre Preise begrenzt werden sollen. Ein Ausschuss solle faire Maßnahmen für alle Beteiligten erarbeiten, einschließlich derer, die die Dienste in privaten Krankenhäusern in Anspruch nehmen würden. Das Gremium werde aus Vertretern der Regierung - Ministerien für Handel und Gesundheitswesen -, Versicherern, privaten Krankenhäusern, Verbrauchergruppen und dem National Health Security Office, dem Betreiber eines universellen Gesundheitsprogramms, bestehen. Auf der Kabinettssitzung wurden Preisauszeichnungen auf den Websites der Hospitäler vorgeschlagen.