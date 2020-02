Preiskontrolle für Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel

BANGKOK: Nach der weltweiten Ausbreitung der Coronavirus-Fälle und der anhaltenden Luftverschmutzung in Bangkok sowie in weiteren Landesteilen hat das Kabinett hat am Dienstag eine Preiskontrolle für Gesichtsmasken und Handdesinfektionsmittel verabschiedet.

Mit dem Markteingriff soll sichergestellt werden, dass Handdesinfektionsmittel und chirurgische Gesichtsmasken sowie Polypropylen- oder Spinnvliesstoffe, die für die Herstellung der Masken verwendet werden, zu fairen Preisen verkauft werden.



Zuvor hatte Premierminister Prayut Chan-o-cha Berichte zurückgewiesen, in denen behauptet wurde, dass die Vorräte an Gesichtsmasken zu Ende gehen würden und dass für noch verfügbaren Masken viel zu hohe Preise aufgerufen werden. Prayut forderte die Bevölkerung auf, Verkaufspreisverstöße umgehend den Behörden zu melden. Händlern wiederum, die sich nicht an die staatliche Preiskontrolle halten, drohte er mit Haft.



Dass für Gesichtsmasken-Großpackungen bis zu 450 Baht verlangt werden, bezeichnete der Premier als überzogen. „30 bis 40 Baht pro Stück ist definitiv zu teuer. Normale Gesichtsmasken kosten nicht mehr als 5 Baht“, sagte er in der „Bangkok Post“ und forderte Ladenbesitzer auf, die Gesichtsmasken von Fabriken direkt zu kaufen, in denen sie in hoher Stückzahl hergestellt werden.