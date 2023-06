Von: Björn Jahner | 19.06.23

CHUMPHON: Der Preis für Mangostanfrüchte der ersten Güteklasse ist in den südlichen Provinzen Thailands auf 100 Baht pro Kilo gestiegen, teilte die Abteilung für Binnenhandel am Sonntag (18. Juni 2023) mit.

Koranij Nonejui, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung, sagte, dass Mangostanfrüchte erster Güte in der Spätphase der Obstsaison auf den Markt kommen.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach den Früchten wenden sich die Exporteure direkt an die Plantagenbesitzer in den Provinzen Chumphon, Nakhon Si Thammarat und Phan Nga, so Khun Koranij.

Der Preis für Mangostanfrüchte erster Qualität ist in Chumphon auf 87 bis 103 Baht pro Kilo gestiegen.

Mangostanfrüchte zweiter Qualität werden für 53 bis 69 Baht pro Kilo verkauft, und Mangostanfrüchte dritter Qualität für 35 bis 49 Baht pro Kilo.

Normalerweise stammen die Mangostan-Früchte der ersten Güteklasse aus der ersten Ernte, Mangostan-Früchte der zweiten und dritten Güteklasse aus der zweiten bzw. dritten Ernte.

Die Handelsbeamten der Obstanbauprovinzen hätten laut Khun Koranij Berichte erhalten, dass die Besitzer von Mangostanplantagen ihre Früchte in diesem Jahr zu höheren Preisen verkaufen.

Während Exporteure die Mangostan-Früchte erster Qualität kaufen, beziehen lokale Händler überwiegend niedrigere Qualitäten für den Inlandsverkauf, erklärte er.

Er fügte hinzu, dass seine Behörde eine Arbeitsgruppe zur Beobachtung des Mangostanmarktes eingesetzt hat, die den Plantagenbesitzern Soforthilfe leistet.

Auch Poramet Phetsoam, stellvertretender Vorsitzender des Mangostan-Gemeinschaftsunternehmens Ban Chan in Chumphon, bestätigte, dass die Landwirte dieses Jahr die Früchte für etwa 100 Baht pro Kilo verkaufen.