Von: Björn Jahner | 16.06.22

BANGKOK: Der Verwaltungsausschuss für Energiepolitik (Epac) hat beschlossen, dass der Preis für Flüssiggas (LPG), das als Kochgas für Haushalte verwendet wird, in den nächsten drei Monaten schrittweise angehoben wird. Der Verbraucherpreis darf sich dem Marktpreis annähern, nachdem das LPG-Preissubventionsprogramms die Staatskosten in die Höhe getrieben hat.

Der LPG-Preis, der derzeit bei 363 Baht pro 15-Kilogramm-Standardflasche liegt, wird im nächsten Monat auf 378 Baht und im August und September weiter auf 393 bzw. 408 Baht steigen, gab der Staatssekretär für Energie und Epac-Mitglied Kulit Sombatsiri bekannt.

Die neuen Preise gelten für Bangkok und die Nachbarprovinzen. Haushalte in anderen Provinzen zahlen möglicherweise mehr, da die Transportkosten auf die Preise aufgeschlagen werden. Der Marktpreis für Flüssiggas liegt derzeit bei 460 Baht.

Khun Kulit erklärte, dass die Behörden den Öltreibstofffonds, der für die Unterstützung der Diesel- und LPG-Subventionsprogramme verwendet wird, sorgfältig haushalten müssten, da die Kosten immens gestiegen seien. Bisher habe die Regierung allein für die Deckelung der LPG-Preise mehr als 30 Milliarden Baht ausgegeben.

Der LPG-Preis war monatelang auf 318 Baht eingefroren, bevor die Regierung beschloss, den Preis im April auf 333 Baht und diesen Monat schrittweise auf 363 Baht anzuheben.

Zugunsten der finanziellen Entlastung von Geringverdienern haben die Behörden die Verlängerung des 100-Baht-Rabatts für Geringverdiener, eine Maßnahme, die eigentlich diesen Monat auslaufen sollte, bis zum 30. September 2022 verlängert. Derzeit profitieren 4 Millionen Menschen von diesem Rabatt im Rahmen des Sozialhilfekartenprogramms.

Der Epac beschloss außerdem, dass der Energieriese PTT Plc den Preis für komprimiertes Erdgas (CNG) auf 15,59 Baht pro Kilo festsetzen soll, gegenüber 21 Baht, die auf den Gaspreisen im thailändischen Gaspool basieren. Mit der Maßanahme soll der Transportsektor unterstützt werden.

Die Regierung sucht auch nach Optimierungsmöglichkeiten zur Steuerung der Mittelabflüsse aus dem Erdöltreibstofffonds, wobei der jüngste Schwerpunkt auf einem Plan zur Kontrolle der Preise ab Raffinerie liegt. Der stellvertretende Premierminister und Energieminister Supattanapong Punmeechaow informierte, dass Beamte der Energiebehörde mit dem staatlichen Rechtsberatungsgremium, dem Staatsrat, und dem Büro des Generalstaatsanwalts darüber sprechen, ob es möglich ist, dass ein Teil der Gewinne der thailändischen Ölraffinerien abgeschöpft werden.

Die Maßnahme, die den Ölpreis für den Einzelhandel billiger machen und die finanzielle Belastung des Fonds begrenzen würde, kommt fast zur gleichen Zeit, als der Vorsitzende der Kla-Partei – Korn Chatikavanij – Fragen über den Anstieg der Raffineriemargen um das Zehnfache pro Liter stellte, die am 10. Juni 2022 8,5 Baht betrugen, verglichen mit 0,87 Baht am 10. Juni 2021 und 0,88 Baht am 10. Juni 2020.

Die Raffineriemarge, die Differenz zwischen den Preisen für Rohöl und raffiniertes Öl, bezieht sich auf die Kosten, die während des Raffinationsprozesses auf den Rohölpreis aufgeschlagen werden. Sie ist im Einzelhandelspreis enthalten, den die Autofahrer an den Tankstellen zahlen.

Der Petroleum Refining Industry Club, eine Einheit der Federation of Thai Industries, verteidigte zuvor die Raffineriemarge und wies die Kritik zurück, dass die Ölraffinerien hohe Gewinne machen.

„Der Raffinerieprozess verursacht verschiedene Kosten, darunter Transport- und Betriebskosten sowie Versicherungskosten“, erläuterte Bundit Thamprajamchit, Vorsitzender des Clubs.

Rohöl wird in verschiedene Arten von raffiniertem Öl umgewandelt, darunter Diesel, Benzin, Flugzeugtreibstoff, Flüssiggas und Heizöl. Einige davon sind nicht rentabel, so dass die Ölgesellschaften auf der Grundlage des Referenzpreises für raffiniertes Öl in Singapur einen „Durchschnittspreis“ ab Raffinerie festlegen.

Die Ölraffinerien müssen außerdem ein Budget von 50 Milliarden Baht für die Verbesserung der Produktionstechnologie und für die Dieselherstellung bereitstellen, der der umweltfreundlichen Euro-5-Abgasnorm entspricht.

Premierminister Prayut Chan-o-cha fragte auf der Kabinettssitzung am Dienstag, ob der CRM-Preis von 8 Baht pro Liter gesenkt werden könnte. Dadurch sollen die Auswirkungen der hohen Ölpreise abgemildert werden, so der Premier.