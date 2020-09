Written by: Björn Jahner | 22/09/2020

PATTAYA: In sozialen Netzwerken sorgen derzeit Aufnahmen von einem Fahrer des Speiselieferdienstes Grab für Furore, der sich als Predator verkleidet und seinen Kunden mit seiner Alien-Verkleidung ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Aufnahmen von dem „Predator“ verbreiteten sich in den letzten Tagen zunehmend in verschiedenen lokalen Online-Communites und erfuhren große Zustimmung unter den Netizen. Das brachte die lokale Presse auf den Plan, die den 41-Jährigen zu seiner außergewöhnlichen Idee befragte. Der 41-Jährige erzählte den Reportern von Sophon Cable TV, dass er ein leidenschaftlicher Fan von Alien-Filmen sei und über Facebook einen Gleichgesinnten kontaktierte, der ihm das Kostüm zur Verfügung stellte. Dank dem Kostüm ist er in der Lage, tägliche Einnahmen zwischen 300 bis 400 Baht zu erzielen. Da viele Kunden mit ihm ein Selfie schießen möchten, um den Schnappschuss in sozialen Netzwerken zu teilen, erhöhte sich nicht nur sein Bekanntheitsgrad, sondern auch sein Trinkgeld.

Eine von vielen cleveren Ideen, die exemplarisch aufzeigt, wie junge Teile der Bevölkerung in Pattaya sich soziale Netzwerke zu Nutze machen, um die Corona-Krise mit Ideenreichtum und Humor zu meistern, statt den Kopf in den Sand zu stecken.