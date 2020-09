Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.20

BANGKOK: Die Zwillingstöchter von Premierminister Prayut Chan-o-cha haben am Mittwoch einen Anwalt aus dem Büro des Premierministers mit der Einreichung einer Klage bei der Polizei wegen Diffamierung in sozialen Medien beauftragt.

Thanya und Nittha Chan-o-cha hätten sich nie in die politischen Pflichten ihres Vaters eingemischt, erklärte ihr Anwalt Apiwat Khanthong. Die Töchter wollen jeden verklagen, der ihnen fälschlicherweise illegale Aktivitäten in anderen Ländern vorwirft. In den sozialen Medien wurde gepostet, die Zwillinge würden das Land verlassen, in Australien studieren, Universitätsprüfungen nicht bestehen, in einer Villa in England leben und verheimlichen, dass sie die Töchter des Premierministers sind. Die Anschuldigungen seien unwahr, und die Zwillinge hätten beschlossen, rechtliche Schritte einzuleiten, um die Würde der Familie zu schützen, sagte Apiwat. Ministerpräsident Prayut erklärte, seine Töchter seien erwachsen und hätten das Recht, ihren Ruf zu schützen.