BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha versprach am Mittwoch (22. Februar 2023), dass er – im Falle seiner Wiederwahl – die Einfuhr von Plastikmüll ab 2025 verbieten werde. Medienwirksam kündigte er an, dass Thailand keine Müllhalde für andere Länder sein werde.

Dies werde verhindern, dass Thailand als „Mülleimer der Welt“ wahrgenommen wird, betonte der Premier.

Der Premierminister meldete sich mit dieser Erklärung auf Facebook zu Wort, einen Tag nachdem das Kabinett beschlossen hatte, die Einfuhr von Plastikmüll ab 2025 zu verbieten.

Unter seiner Führung haben das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt, das Industrieministerium, das Handelsministerium und das Innenministerium gemeinsam eine Roadmap für das Verbot der Einfuhr von Plastikmüll ausgearbeitet, so Premier Prayut.

Sollte er wiedergewählt werden, werde seine Regierung den Plan umsetzen und ab 2025 ein vollständiges Verbot der Einfuhr von Kunststoffabfällen verhängen, sagte er.

Die erste Phase der Politik ist bereits umgesetzt worden. Von 2019 bis 2020 reduzierte die Regierung die Einfuhr von Kunststoffabfällen zur Versorgung von Recyclinganlagen außerhalb von Sonderwirtschaftszonen (SWZ). Bis September 2020 wurden keine Kunststoffabfälle mehr für Recyclinganlagen außerhalb von Sonderwirtschaftszonen importiert.

In der zweiten Phase, von 2023 bis 2024, wird die Einfuhr von Kunststoffabfällen auf 14 Recyclinganlagen beschränkt, die ausschließlich für den Export in Sonderwirtschaftszonen bestimmt sind.

Ab dem 31. Dezember 2024 wird die Einfuhr von Kunststoffabfällen komplett verboten, kündigte er an. Die Einfuhr von Kunststoffabfällen in den Jahren 2023 und 2024 für die 14 Recyclinganlagen in den Sonderwirtschaftszonen wird im ersten Jahr auf 372.994 Tonnen und im zweiten Jahr auf die Hälfte dieser Menge begrenzt, betonte er.

Darüber hinaus soll durch die Zusammenarbeit aller relevanten Behörden verhindert werden, dass Kunststoffabfälle ins Land geschmuggelt werden, beteuerte Premier Prayut.