Von: Redaktion DER FARANG | 14.06.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Nach Bildung der neuen Regierung soll General Prayut Chan-o-cha den Vorsitz der Partei Phalang Pracharat übernehmen.

Für den kommenden Monat ist eine Parteiversammlung geplant. Politische Beobachter werten die Übernahme des Parteivorsitzes als ein Zeichen, dass sich Prayut von der Junta entfernen und als Politiker bewähren will. Offenbar will der General langfristig in der Politik bleiben..