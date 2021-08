Prayut widerruft Anordnung zur Meinungsäußerung

Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.21

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat eine Anordnung zur Einschränkung der Meinungsfreiheit gemäß Abschnitt 9 des Notstandsdekrets widerrufen, nachdem das Zivilgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Anwendung erlassen hatte.

Die Anordnung des Generals zielte darauf ab, die Verbreitung von Fehlinformationen und Nachrichten zu verhindern, die nach Ansicht der Regierung die Menschen verängstigen könnten. Prayut drohte mit Internetzensur.

Am letzten Freitag erließ das Zivilgericht eine einstweilige Verfügung, mit der die Verordnung des Premierministers mit der Begründung ausgesetzt wurde, sie verstoße gegen das Gesetz. Die Verordnung wurde angesichts der wachsenden Kritik am Umgang der Regierung mit der Coronavirus-Pandemie und den Impfprogrammen erlassen.

Die Ankündigung von General Prayut, die 29. Verordnung gemäß Abschnitt 9 des Notstandsdekrets über die öffentliche Verwaltung im Notstandsdekret zu widerrufen, wurde am Dienstag in der „Royal Gazette“ veröffentlicht. In der Ankündigung hieß es, das Zivilgericht habe die Durchsetzung der am 29. Juli erlassenen Verordnung bis zu einer anderweitigen Anordnung vorübergehend ausgesetzt.

Die Menschenrechtsvereinigung Human Rights Lawyer Alliance und 12 Medien hatten beim Zivilgericht eine Klage gegen General Prayut eingereicht. Sie forderten die Aufhebung der 29. Verordnung, die die Nationale Rundfunk- und Telekommunikationskommission (NBTC) ermächtigt, den Internetzugang von Nutzern sozialer Medien zu sperren, die Inhalte veröffentlichen, die Menschen verängstigen könnten. Zu den Medien, die die Petition unterzeichnet haben, gehören The Reporters, VoiceTV, The Standard, The Momentum, The Matter, Prachatai, Dem All, The People, Way Magazine, Echo und Plus Seven.