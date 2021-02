Prayut weist Vorwürfe der Polizeigewalt zurück

Von: Björn Jahner | 16.02.21

Auf der Kundgebung am Samstag kam es nahe dem Sanam Luang zu tumultartigen Szenen. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat auf einer Pressekonferenz am Montag die Vorwürfe der scharf kritisierten Polizeigewalt gegen Pro-Demokratie-Demonstranten bei der jüngsten Massenkundgebung am Samstag entschieden zurückgewiesen. Er betonte, dass die Beamten der Bereitschaftspolizei nur ihre Pflicht erfüllt hätten.

Der Protestzug der Anti-Establishment-Bewegung startete am Demokratie-Denkmal im Zentrum von Bangkok und bewegte sich in den Nachmittagsstunden weiter zum „Lak Muang“, dem Stadtpfeiler von Bangkok, in der Nähe vom Sanam Luang.

Auf der Massenkundgebung forderten die Aktivisten die Freilassung der vier Anführer ihrer Bewegung – Parit „Penguin“ Chiwarak, Arnon Nampa, Somyos Prueksakasemsuk und Patiwat „Bank“ Saraiyam. Sie wurden wegen des Verstoßes gegen Artikel 112 des Strafgesetzbuches (Majestätsbeleidigung) und wegen Anstiftung zur Aufruhr nach Artikel 116 angeklagt, nachdem sie im September letzten Jahres an der Anti-Regierungs-Kundgebung auf dem Tha-Prachan-Campus der Thammasat-Universität teilgenommen hatten. Sie befinden sich seit dem 9. Februar in Untersuchungshaft, nachdem das Strafgericht ihre Kautionsanträge abgelehnt hatte.

Die Kundgebung endete in den Abendstunden mit tumultartigen Szenen. Bei den Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei flogen Flaschen und Rauchbomben, 25 Menschen wurden verletzt, sowohl Aktivisten als auch Polizisten. Augenzeugenberichte, dass Passanten und medizinische Helfer von Sicherheitsbeamten angegriffen wurden, sorgten auf sozialen Netzwerken für scharfe Kritik.

Auf der Pressekonferenz am Montag stellte sich Premier Prayut den Fragen der Medienvertreter. Er beharrte darauf, dass die Einsatzkräfte nur ihre Pflicht erfüllt und sich gesetzeskonform verhalten hätten. Prayut betonte, dass die Sicherheitskräfte mit äußerster Sorgfalt gegen die Demonstranten vorgingen und dass sie Rechte haben wie alle anderen Menschen auch.