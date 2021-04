BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha muss eine Geldstrafe von 6.000 Baht zahlen, weil er während eines Treffens mit seinen Beratern für die Beschaffung von Impfstoffen keine Maske trug.

Die Stadtverwaltung hat das Tragen von Masken ab Montag zur Pflicht gemacht. Maskenpflicht gilt auch in allen Fahrzeugen, in denen mehr als eine Person sitzt, auch wenn die Insassen zur selben Familie gehören. Die Vorschrift ist Teil der Maßnahmen der Stadt zur Eindämmung des Coronavirus-Ausbruchs.

Bangkoks Gouverneur Assawin Kwangmuang hat bei der Polizei Klage gegen den Premierminister eingereicht, nachdem Prayut in den sozialen Medien kritisiert worden war. Er saß am Montag gegen 11 Uhr ohne Nasen-Mund-Schutz am Besprechungstisch, während alle anderen Teilnehmer eine Maske trugen.

In seinem Facebook-Post schrieb Assawin: Er habe dem General gesagt, dass er gegen eine Bekanntmachung der Stadtverwaltung verstoßen habe, die vorschreibe, dass jeder in der Hauptstadt zu jeder Zeit eine Maske tragen müsse, wenn er sich außerhalb seines Hauses oder seiner Wohnung befinde. Ein Verstoß führe zu einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Baht gemäß Abschnitt 51 des Seuchenkontrollgesetzes von 2015. Prayut wurde aufgefordert, 6.000 Baht zu zahlen.