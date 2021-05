BANGKOK: Nur einen Tag nach Lockerung der Restriktionen für Restaurants hat Premierminister Prayut Chan-o-cha auf einer Pressekonferenz deutlich gemacht, die Restriktionen würden erneut beschlossen, wenn Berichte über Verstöße anhielten.

Der General erklärte, die thailändische Regierung zöge eine erneute Schließung von Restaurants in Erwägung. In „dunkelroten" Zonen wie Bangkok liegt das Limit für Gäste bei 25 Prozent der Kapazität. An einem Vierertisch darf nur eine Person sitzen, unabhängig davon, ob es Familienmitglieder sind. Und einige Restaurants halten sich nicht an das Verbot, Alkohol auszuschenken. Restaurants haben auch strenge Sperrstunden, die von der Zoneneinteilung eines Gebietes oder einer Provinz abhängen. Auch hier gab es Berichte über Verstöße gegen diese Regel.

Der Premierminister erklärte, dass die Wiedereröffnung der Restaurants bei einer begrenzten Kapazität nicht dazu diene, die Menschen zu ermutigen, sich zu treffen, was derzeit gegen das Notstandsdekret verstoße. Das gelte auch für Geschäftsleute.