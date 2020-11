Prayut verurteilt Angriff auf Russen scharf

Von: Björn Jahner | 13.11.20

Aufnahme von der Protestveranstaltung am Strand von Jomtien vom vergangenen Sonntag. Foto: The Nation

PATTAYA: Der Angriff auf einen russischen Residenten durch einen regierungsfeindlichen Aktivisten im Zuge einer Demonstration am Jomtien Beach am vergangenen Sonntag (DER FARANG berichtete) hat für jede Menge Diskussionen in Pattayas Residenten-Gemeinschaften gesorgt und auch Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha meldete sich zwischenzeitlich zu Wort.

Prayut verurteilte den Angriff gegenüber der Presse aufs Schärfste und sagte, dass der schreckliche Vorfall dem Ansehen Thailands und dem aller Thais geschadet habe. Der Premier betonte, dass Ausländer an den Protesten gegen seine Regierung und für die Reformierung der Monarchie nicht beteiligt seien, auch wenn sie sich dazu äußern könnten.

Einer der Protestführer, Khun Narathiwat „Ken“ Khamma, hatte dem 52-jährigen Russen nach einem Wortwechsel einen Schlag gegen den Kopf verpasst. Später behauptete er, dass der Ausländer die Demonstranten als „Abschaum der thailändischen Gesellschaft“ und als „Virus“ bezeichnet hätte, das Pattaya und der gesamten thailändischen Wirtschaft schaden würde.

Der Protestführer wurde wegen Körperverletzung angeklagt und nach der Hinterlegung einer Kaution von 10.000 Baht bis zur Verhandlung auf freien Fuß gesetzt.

Prayut rief die Bevölkerung auf, die Ruhe zu bewahren und die Proteste im legalen und friedlichen Rahmen durchzuführen. Er fügte hinzu, dass divergierende Meinungen fester Bestandteil eines demokratischen System seien.

Die Redaktion appelliert an ihre Leserschaft, sich von Protestveranstaltungen fernzuhalten und sich auf keine Auseinandersetzungen mit den Demonstranten einzulassen.