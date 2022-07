Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha während der Misstrauensdebatte am Donnerstag. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Regierung schwört, dass sie in den verbleibenden 250 Tagen ihrer Amtszeit hart an Maßnahmen arbeitet, mit denen sie Thailand aus der Krise führen will, während sie darauf besteht, dass die Wirtschaft stabil sei und dem Druck durch steigende Preise und Inflation standhalten werde.

Während der Misstrauensdebatte am Donnerstag wies Premierminister Prayut Chan-o-cha die Vorwürfe zurück, seine Regierung habe einen Zusammenbruch der Wirtschaft des Landes zugelassen. Die Opposition warf seiner Regierung außerdem vor, sie habe es versäumt, das Wohlergehen der Menschen zu sichern und zugelassen, dass Thailand wirtschaftlich hinter andere ASEAN-Länder zurückfällt.

„Im Vergleich zu anderen ASEAN-Ländern ist das thailändische BIP das zweithöchste nach Singapur, und das Pro-Kopf-Einkommen liegt an vierter Stelle, obwohl es unter den Folgen des Covid-19-Konflikts leidet“, sagte der Prayut.

„Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass das thailändische BIP in diesem Jahr um 3,3 Prozent wachsen wird, was mit der Prognose des Nationalen Rates für wirtschaftliche und soziale Entwicklung übereinstimmt“, so Prayut. „Außerdem ist unsere Arbeitslosenquote die niedrigste in der ASEAN-Region. Dank der ausgewogenen Wirtschaftsführung der Regierung wird Thailand nie eine Krise wie Sri Lanka erleben“, betonte der Premierminister.

„Thailand hat immer noch hohe internationale Reserven und eine niedrige Auslandsverschuldung und kann daher wirtschaftliche Schwankungen verkraften. Die Regierung hat sich auch bemüht, ausländische Investitionen anzuziehen, um unsere Wirtschaft zu stärken“, so Premier Prayut.

Den Vorwürfen, seine Regierung habe nichts anderes getan, als sich Geld geliehen, entgegnete der Premier, dass die Behörden bereits einen Plan aufgestellt hätten, der auf die Tilgung aller Schulden abziele und sicherstelle, dass die Wirtschaft weiterhin reibungslos wachsen könne.

„Viele Unternehmen mussten aufgrund der Wirtschaftskrise schließen. Aber die Regierung hat das Arbeitsministerium aufgefordert, Schulungen und Unterstützung sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmer anzubieten“, argumentierte Premier Prayut. „Ich habe nie behauptet, dass diese Regierung die beste ist, aber wir tun unser Bestes, um Probleme so schnell wie möglich zu lösen.“

Der Premierminister wies darauf hin, dass seine Regierung in den acht Jahren ihrer Amtszeit eine Rekordzahl von 179 Projekten im Wert von über 2,66 Billionen Baht verwirklicht habe, darunter vor allem die Hochgeschwindigkeits- und die zweigleisigen Eisenbahnprojekte. Er behauptete auch, dass seine Regierung 2,6 Billionen Baht an Staatsschulden abbezahlt habe, weit mehr als alle vorherigen Regierungen.

Premier Prayut führte fort, dass etwa 854 Milliarden Baht des 1,5 Billionen Baht schweren Kredits zur Bewältigung der Covid-19-Krise für die Unterstützung der von Schließungen betroffenen Menschen und Unternehmen ausgegeben worden seien. Weitere 280 Milliarden Baht des Kredits seien in die Ankurbelung der Wirtschaft geflossen, damit die Menschen ihr Leben so schnell wie möglich wieder aufnehmen können.

„Dies hat dazu geführt, dass Thailand weltweit auf Platz drei der Länder steht, die die Covid-19-Krise am besten bewältigt haben“, so Prayut.

„Abschließend möchte ich betonen, dass die thailändische Wirtschaft trotz der Auswirkungen der steigenden Kraftstoffpreise und der starken Inflation immer noch stabil ist und Krisen standhalten kann. Die Regierung wird die ihr verbleibenden 250 Tage nutzen, um alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Thailand so schnell wie möglich aus dieser Krise herauszuführen“, versprach der Premierminister.