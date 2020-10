Prayut unterstützt Änderung der Verfassung

Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.20

Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha. Foto: The Nation

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha gab am Mittwoch grünes Licht für die Änderung der Verfassung.

Einen Tag nach der zweitägigen Sondersitzung des Parlaments über die politische Krise stimmte der Ministerpräsident mit den Abgeordneten in vielen Punkten überein. Das Wichtigste sei aber, die Änderung der Charta zu unterstützen. Das Parlament müsse sich jedoch an die aktuelle Verfassung halten, da diese bis zur Verabschiedung einer neuen Verfassung in Kraft bleibe. Er habe nichts dagegen, die Befugnis des nicht gewählten Senats, einen Premierminister zu wählen, ruhen zu lassen. Prayut wiederholte erneut, er werde nicht zurücktreten.

Die Änderung der Verfassung ist eine der drei Kernforderungen der Anti-Establishment-Protestler. Sie fordern auch den Rücktritt von Prayut und seiner Regierung sowie Reformen der Monarchie.