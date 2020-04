Prayut unterschreibt Visumverlängerung

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat am Mittwochnachmittag die Anordnung unterschrieben, nach der in Thailand gestrandeten Ausländern eine automatische Visumverlängerungen bis zum 30. April gewährt wird.

Laut der vom Innenministerium veröffentlichten Ankündigung erhalten Ausländer, die ab dem 26. März mit einem Visum, Visa on Arrival bei der Ankunft oder durch Programme zur Befreiung von der Visumpflicht in das Königreich eingereist sind, eine Visumverlängerung bis zum 30. April. Die 90-Tage-Meldung wird von der Immigration ebenfalls bis zum 30. April ausgesetzt. Wer über Land nach Thailand eingereist ist, darf sich bis zur Wiedereröffnung der Grenzkontrollpunkte im Land aufhalten. Die Verordnung tritt mit der Veröffentlichung in der „Royal Gazette“ in Kraft.