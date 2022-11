Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha nimmt am 29. Treffen der Wirtschaftsführer der APEC (APEC Economic Leaders Meeting) während des APEC-Gipfels in Bangkok am 19. November 2022 teil. epa-efe/Jack Taylor

BANGKOK: Zum Abschluss des Gipfeltreffens der Staaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) hat Gastgeber Thailand den Vorsitz turnusgemäß an die USA übergeben.



Premierminister Prayut Chan-o-cha übertrug in der Hauptstadt Bangkok am Samstag die Führung der Organisation für 2023 stellvertretend an US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie vertrat US-Präsident Joe Biden bei dem Treffen der 21 Mitgliedsstaaten. Harris kündigte an, dass der nächste Apec-Gipfel ab dem 12. November 2023 in der Stadt San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien stattfinden werde.

Unter dem diesjährigen Vorsitz Thailands hatte die Gruppe mit schwierigen Themen wie Nordkoreas jüngstem Test einer Interkontinentalrakete und den Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine zu tun. Für Russland nahm Vize-Ministerpräsident Andrei Beloussow an Stelle von Präsident Wladimir Putin in Bangkok teil. Der Kremlchef war schon den beiden vorangegangenen Gipfeltreffen in Südostasien - Asean in Kambodscha und G20 auf Bali - ferngeblieben.

US-Vizepräsidentin Harris reist im Anschluss an den Apec-Gipfel auf die Philippinen weiter. Am Dienstag will sie Puerto Princesa in der Inselprovinz Palawan im Westen des Landes besuchen und dort mit Einwohnern, Fischern und Vertretern der Küstenwache zusammentreffen.

Palawan liegt nahe der umstrittenen Spratly-Inseln im Südchinesischen Meer. Außer den Philippinen erheben noch andere Staaten Anspruch auf Teile der Inseln. China beansprucht die gesamte Inselgruppe für sich - obwohl sie weit entfernt liegt. Dass Harris sie besucht, könnte Peking laut Experten als Provokation auffassen.