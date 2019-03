Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.19

BANGKOK: Die der Junta nahestehende Partei Phalang Pracharat hat den für das kommende Wochenende geplanten Auftritt von Premierminister Prayut Chan-o-cha beim Wahlkampf abgesagt.

Laut der „Nation“ will die Partei den General in Bangkok einsetzen, jedoch auf informelle Weise, um Verstöße gegen Gesetze zu vermeiden. Die Partei hatte zuvor geplant, dass Prayut, Kandidat der Phalang Pracharat für das Amt des Ministerpräsidenten bei den anstehenden Parlamentswahlen, landesweit an Wahlkampagnen teilnimmt und in vier Hauptregionen zu den Menschen spricht. Der erste Auftritt war für Sonntag in Nakhon Ratchasima vorgesehen. Allerdings hatte Prayut am Dienstag seine Besorgnis über seine Teilnahme am Wahlkampf geäußert. Er setze sich dem Risiko aus, von seinen Gegnern ins Visier genommen zu werden. Anstatt Wahlkampf zu betreiben, will der Juntachef weiter das Land regieren.