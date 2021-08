Spurenermittlung am Tatort. Foto: The Nation

PHUKET: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat am Freitagmorgen der Familie der auf Phuket offenbar ermordeten Schweizerin sein Beileid ausgesprochen. Regierungssprecher Anucha Burapachaisri sagte, der General habe die Anweisung gegeben, den Täter schnell zu finden und den Schutz für Touristen im nationalen wirtschaftlichen Interesse zu verbessern.

Die 57-jährige stellvertretende Protokollchefin der Schweizer Bundesversammlung war am Donnerstagnachmittag nur mit einem T-Shirt und einer Jacke bekleidet am Wasserfall Ao Yon im Tambon Vichit in Phuket tot aufgefunden worden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Frau zuerst vergewaltigt und dann getötet wurde. Die Beamten schätzen, dass die Schweizerin bereits seit mindestens 48 Stunden tot war. Die Leiche soll keine sichtbaren Wunden aufgewiesen haben. Die Polizei durchkämmt die nähere Umgebung und wertet Überwachungsvideos aus.

Der stellvertretende Premierminister und Außenminister Don Pramudwinai hat sein Beileid über den Tod der Schweizer Regierungsbeamtin ausgesprochen und den Schweizer Botschafter in Thailand angerufen, um sein Mitgefühl über den Todesfall auszudrücken. Der Gouverneur von Phuket hat ebenfalls mit dem Botschafter telefoniert und versprochen, den mutmaßlichen Mörder so schnell wie möglich zu verhaften. Der nationale Polizeichef flog am Freitag nach Phuket, um die Ermittlungen zu überwachen.