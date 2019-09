Prayut: Thailand wird ein einkommensstarkes Land

Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.19

Rolltreppe in einer Luxus-Shopping-Mall in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat den Thais innerhalb der nächsten 17 Jahre hohe Durchschnittseinkommen versprochen.



In seiner Rede anlässlich eines Mittagessens der Asia Society for Executives in einem New Yorker Hotel sagte der Ministerpräsident, seine Regierung habe in den vergangenen fünf Jahren die Grundlagen geschaffen, um das Königreich voranzutreiben und Thailand zu einem einkommensstarken Land zu machen. Alle Thais sollten zu gleichen Teilen an den Früchten der Entwicklung beteiligt werden.

Er zählte weiter auf, was die frühere Regierung unter seiner Führung getan habe, um den Lebensunterhalt der Mehrheit der Menschen zu verbessern, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten abzubauen, viele Vorschriften zu ändern und Gesetze zu erlassen und Investitionen von Thais und Ausländern zu erleichtern. Zudem sei das Problem der illegalen und unregulierten Fischerei gelöst werden.

Der Premierminister fügte hinzu, seine Regierung habe nach der Wahl im März den zugesagten politischen Fahrplan zur Wiederherstellung der Demokratie vollständig umgesetzt. Unter seiner Führung stehe jetzt eine gewählte Regierung.