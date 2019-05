Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.19

NAKHON SI THAMMARAT: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat sich in den Fall eines Verkehrspolizisten eingeschaltet, der abrupt versetzt wurde, nachdem er bei einer Kontrolle den Führerschein eines hohen Richters verlangt hatte.

Der Fahrer, der mit seiner Frau im Auto saß, weigerte sich, seinen Führerschein vorzuzeigen, als er in der Nacht des 2. Mai an einem Polizeikontrollpunkt auf einer Straße im Bezirk Thung Yai von einem Korporal angehalten wurde. Der Fahrer identifizierte sich als Generaldirektor des Strafgerichtshofs für Korruption und Fehlverhalten der Region 8 und erklärte dem Verkehrspolizisten, er sei ein Freund des Vorgesetzten. „Ich bin ein Generaldirektor und ein Freund ihres Superintendenten. Wollen Sie den Führerschein wirklich sehen?“ - hört man den Fahrer in einem Videoclip sprechen. Er fuhr weiter, ohne seinen Führerschein wie verlangt vorzuzeigen.

Der Vorfall war in den letzten Tagen ein heißes Thema in den sozialen Medien, insbesondere nachdem der Verkehrspolizist auf Anordnung des Superintendenten im Bezirk Thung Yai versetzt wurde. Der Polizeichef behauptete, der Transfer habe nichts mit dem Vorfall zu tun, er wolle den Polizisten nur entlasten, nachdem der Clip viral geworden sei.

Nach Angaben des stellvertretenden Regierungssprechers Generalleutnant Weerachon Sukondhapatipak hat Ministerpräsident Prayut die Wiedereinstellung des Korporals angeordnet und ihn für seine gute Arbeit gelobt. Der Premier hat zudem das Amt für Justizangelegenheiten beauftragt, zu untersuchen, ob der Fahrer tatsächlich der Generaldirektor des Strafgerichtshofs für Korruption und Fehlverhalten der Region 8 ist.