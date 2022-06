Premierminister Prayut Chan-o-cha stellte auf dem Tourismuskongress in Phuket die SMILE-Strategie vor. Foto: The Nation

PHUKET: Premierminister General Prayut Chan-o-cha stellte am Montag eine neue Strategie mit dem Namen „SMILE“ vor, die eine nachhaltige Entwicklung des thailändischen Tourismus nach Covid-19 gewährleisten soll.

Die Regierung möchte, dass die Tourismusindustrie bis 2030 30 Prozent zum thailändischen BIP beiträgt, gegenüber 20 Prozent vor Covid-19.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) geht davon aus, dass in diesem Jahr 7 bis 10 Millionen ausländische Touristen einreisen werden, nachdem die Quarantänemaßnahmen im letzten Monat aufgehoben wurden.

Premierminister Prayut sprach bei der Eröffnungszeremonie des Thailändischen Tourismuskongresses 2022, der im Beyond Resort Kata auf der Insel Phuket stattfand.

„SMILE“ steht für:

S – „Sustainability“: Nachhaltigkeit in allen Bereichen

M – „Manpower": Verbesserung der Qualifikationen der Beschäftigten im Tourismus auf internationalem Niveau.

I – „Inclusive Economy": Integrative Wirtschaft, Sicherstellen, dass alle Wirtschaftssektoren in die Tourismusindustrie einbezogen werden

L – „Localisation": Lokalisierung, Förderung der Einzigartigkeit von lokalen Gemeinschaften als Tourismusattraktionen

E – „Ecosystems": Ökosysteme, Förderung des Ökotourismus und der lokalen Umwelt

„Die SMILE-Strategie wird für die nachhaltige Verbesserung der Tourismusindustrie des Landes beitragen und sicherzustellen, dass wir uns in allen Aspekten an die sich verändernde Welt anpassen“, betonte Premierminister Prayut. Sie sei darüber hinaus ein Schritt auf dem Weg zu Thailands Ziel, eine führende Reisedestination für Medizintourismus zu werden, was die Wirtschaft ankurbeln werde, fügte Premier Prayut hinzu.

An dem Kongress nehmen auch Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakan, Arbeitsminister Suchart Chomklin, der stellvertretende Bildungsminister Kanokwan Wilawan, der Gouverneur von Phuket Narong Woonciew sowie Vertreter von Tourismusunternehmen aus Phuket und den umliegenden Provinzen teil.

Der Thailand Tourism Congress 2022 findet zum ersten Mal statt und läuft noch bis Mittwoch.