Prayut sorgt sich um die Geringverdiener

Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.19

BANGKOK: In seinem wöchentlichen „Government Weekly" -Programm auf Facebook sagte Premierminister Prayut Chan-o-cha am Freitag, er sei besorgt über Menschen mit niedrigem Einkommen und suche nach zusätzlichen Maßnahmen, um ihnen zu helfen.

Laut dem General hat die Regierung nationale und internationale Daten untersucht, insbesondere aus China, die zeigen, wie über 10 Millionen Menschen aus der Armut gebracht wurden. Die chinesische Regierung habe einer Arbeitsgruppe aus Thailand gestattet, Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen zu untersuchen, auch wenn die in Thailand zu ergreifenden Maßnahmen möglicherweise von den in China angewandten Maßnahmen abweichen. Daten zur menschlichen Entwicklung in den fünf am weitesten entwickelten Provinzen und den fünf am wenigsten entwickelten Provinzen würden eingehend untersucht. Prayut sagte weiter, die Regierung werde die am besten geeigneten Maßnahmen ausfindig machen, was allerdings ein zeitaufwändiger Prozess sei.