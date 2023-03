Von: Björn Jahner | 08.03.23

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha sagte am Dienstag (7. März 2023), dass der Verband an seinem rechten Arm in zwei Wochen entfernt werden wird, nachdem seine infizierte Verletzung abgeheilt ist.

Premier Prayut kam am Dienstagmorgen mit seinem stark bandagierten rechten Arm und seiner Hand in einer Schlinge sowie einem Infusionsschlauch auf dem Rücken seiner linken Hand ins Regierungsgebäude.

Nachdem er die wöchentliche Kabinettssitzung geleitet hatte, teilte der Premierminister Reportern mit, dass er eine infizierte Wunde an seiner rechten Hand habe und im Phramongkutklao Hospital in Bangkok behandelt werde.

„Ich habe immer noch die Wunde und muss Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sie sauber zu halten, da es in den Gebieten, die ich besuchen werde, Staub gibt und ich unabsichtlich Dinge berühren könnte“, erklärte der Premier auf die Frage von Reportern, ob seine Verletzung seine Wahlkampftätigkeit beeinträchtigen würde.

Er sagte auch, dass er Antibiotika nehme und die Ärzte ihm rieten, die Hand nicht zu überanstrengen oder zu überlasten.

„In etwa zwei Wochen wird die Schwellung beseitigt sein, und dann werde ich zu meinem normalen Leben zurückkehren. Der geschwollene Bereich schrumpft, aber ich bin etwas müde, weil ich schlecht schlafen kann“, so Premier Prayut.

Der Premierminister wurde am Samstag zur Behandlung seiner geschwollenen rechten Hand in das Phramongkutklao Hospital eingeliefert, nachdem er am Freitag nach Ayutthaya gereist war.

Über die Art der Verletzung und die Art und Weise, wie er sie sich zugezogen hat, wurden keine Angaben gemacht.