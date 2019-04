Von: Redaktion DER FARANG | 02.04.19

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Bei seinem Besuch in Chiang Mai hat Ministerpräsident Prayut Chan-o-ocha am Dienstag die zuständigen Behörden verpflichtet, innerhalb von sieben Tagen die nördliche Region von dem jetzigen katastrophalen Ausmaß an Smog zu befreien.

Prayut sagte, Seine Majestät der König sei besorgt über die Smogkrise und verfolge die Situation aufmerksam. Beim 33. Military Circle im Camp Kawila überreichte der Premier Ausrüstungen zur Waldbrandbekämpfung sowie Gesichtsmasken und Trinkwasser. An der Veranstaltung nahmen rund 100 Feuerwehrleute, Polizisten, Soldaten und Waldbrandbekämpfer teil. Der Ministerpräsident lobte ausdrücklich den Einsatz der Beamten und der freiwilligen Helfer bei der Waldbrandbekämpfung.

Der Premier sagte die Unterstützung der Regierung zu, vor allem in Bezug auf die Budgets. Er hob hervor, das Problem der starken Luftverschmutzung müsse innerhalb von sieben Tagen gelöst werden, einschließlich der Waldbrände und des dichten Smogs in bewohnten Gebieten.