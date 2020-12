Foto: The Nation

BANGKOK: Die Neujahrsfeiern sollen in diesem Jahr laut Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha in kleinen Zonen mit einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern veranstaltet werden. Es wäre schwierig, die Ausbreitung von Covid-19 zu kontrollieren, wenn sich eine große Menschenmenge an einem einzigen Ort versammeln würde.

Das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) wird diese und andere Vorschläge für die Countdowns diskutieren. Premierminister Prayut Chan-o-cha sagte, es wäre unmöglich, bei einer Menschenmenge von Zehntausenden die auferlegten Covid-19-Präventionsvorschriften strikt zu befolgen. Die Aufteilung der Partys in kleine Zonen sollte es stattdessen ermöglichen, jeden Anwesenden zu überprüfen und alle über eine Handy-App zur Covid-19-Verfolgung zu registrieren.

Der Organisator eines Konzerts im Bezirk Khao Kho in Phetchabun hat die Veranstaltung aufgrund von Bedenken bezüglich Covid-19 abgesagt. Aphisak Akhana kündigte an, dass die Veranstaltung, die für den 15. Januar angesetzt war, auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und dass diejenigen, die bereits Tickets gekauft haben, das Geld zurückerstattet bekommen.