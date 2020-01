Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.20

THAILAND: Die Unwetter der letzten Tage trafen in sechs nördlichen Provinzen Familien in 6.782 Haushalten und richteten auf über 12.300 Rai Ackerland hohe Schäden an. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat den Flutopfern schnelle Hilfe zugesagt.

Stürme trafen in Chiang Rai 3.354 Haushalte in 80 Dörfern; Mae Hong Son: 37 Haushalte in fünf Dörfern; Lampang: 282 Haushalte in neun Dörfern; Chiang Mai: 2.564 Haushalte in 73 Dörfern; Phrae: 520 Haushalte in 34 Dörfern; Lamphun: 25 Haushalte im Unterbezirk Ton Thong.

Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die Behörden und das Militär angewiesen, die Schäden gründlich zu untersuchen und die Menschen mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kleidung zu versorgen. Zudem sollen Baumaterialien, insbesondere Dachziegel, zur Verfügung gestellt und die Bevölkerung bei der Reparatur ihrer Häuser unterstützt werden.