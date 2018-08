Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.18

Stau in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat sich am Mittwoch bei einer Stadtrundfahrt mit der Verkehrssituation in Bangkok vertraut gemacht und seine Behörden angewiesen, innerhalb von drei Monaten mit Hilfe von Technologie, Wassertransport und neuen Buslinien die Verkehrsstaus in Bangkok und Umgebung zu reduzieren.

Er begann seine Inspektion bei der Verkehrspolizeiabteilung. Dort sagte er den Beamten, sie sollten Universitäten konsultieren, um über Technologien Menschen bei der Verkehrskontrolle zu ersetzen. Der Premierminister schlug vor, neue Buslinien einzurichten, um Pendler zu Bahnhöfen zu bringen. Nach seiner Einschätzung sind einige von Pendlern genutzte Bahnen nicht mit einem Zubringersystem verbunden, um Pendler von den Straßen in Zügen zu ziehen.

General Prayut ermutigte das Verkehrsministerium und die Stadtverwaltung, die Anzahl der Bootsrouten für Pendler zu erhöhen. Anschließend forderte er den privaten Sektor auf, der Regierung Vorschläge für den Bau von Parkplätzen an strategischen Standorten vorzulegen, um die Nutzung von Nahverkehrssystemen zu fördern. Der Ministerpräsident bedankte sich bei der Verkehrspolizei für die Erleichterung seiner Stadtrundfahrt, indem diese Straßen für seine Autokolonne schloss, sagte aber, dass sie dies nicht immer tun müssten, wenn es Unannehmlichkeiten verursachen würde. Er sei bereit, wie normale Pendler in Staus stecken zu bleiben.